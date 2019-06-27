СК на транспорте возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки Ан -24

Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту аварийной посадки Ан-24 авиакомпании «Ангара» возбуждено Следственным комитетом на транспорте.

Жесткая посадка с последующим возгоранием самолета произошла рано утром 27 июня в Нижнеангарске в Бурятии. Ан-24 выехал за пределы ВПП и врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся.

В результате ЧП погибли двое — командир воздушного судна и бортмеханик. 15 человек обратились за медицинской помощью, семеро госпитализированы.

На месте инцидента работают экстренные службы города.

Пожар, охвативший самолет, в настоящий потушен. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры ЧП.