Список погибших в результате жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске

5-tv.ru публикует список погибших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии в четверг, 27 июня.

1. Владимир К., пилот

2. Олег Б., бортмеханик

«В аэропорту поселка Нижнеангарск Северо-Байкальского района самолет АН-24, следовавший по маршруту „Улан-Удэ — Нижнеангарск“, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы пробил заграждение и загорелся <.> Во время происшествия на борту находилось 47 человек, в том числе один ребенок и четыре члена экипажа», — сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Бурятия Евгений Варава.

ГУ МЧС России по Республике Бурятия

Как ранее сообщал 5-tv.ru, причиной происшествия мог стать отказ левого двигателя. По предварительным данным, в результате инцидента семь человек госпитализированы и еще 22 обратились за медицинской помощью. Возгорание уже ликвидировано.