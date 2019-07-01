Жуть! Страшный град надвигается на Ленобласть из Финляндии — видео

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Непогода накроет регион уже 2 июля.

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Фото, видео : Instagram @mstar__, @etelasaimaa, @heta82, @jonespellinen, @photomarishkii

Тема:
Погода 3843

Мощный циклон надвигается на Ленинградскую область. Уже во вторник, 2 июля, регион может накрыть сокрушительный град.

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Неприятное погодное явление надвигается из Финляндии – в этой стране град бушевал уже в понедельник. Судя по видеозаписям, которые публикуют на своих страницах финские пользователи Instagram, зрелище жителей региона ждет по-настоящему пугающее.

На появившихся в сети видео градины размером с мячик для пинг-понга буквально сливаются в единый поток и разносятся по улицам вместе со шквальным ветром и проливным дождем. Впрочем, есть некоторая надежда на то, что град все-таки обойдет Ленобласть стороной – в прогнозе на 2 июля на большинстве метеорологических сайтов значатся только ветер, дождь и местами гроза.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз погоды для жителей России на первую половину июля.

Тема:
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