Видео: Какая погода ожидает Россию в первой половине июля?

, 16:16 Эксклюзивное интервью 936

Жителям Петребурга с погодой традиционно повезет чуть меньше, чем москвичам.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Известия / Андрей Эрштрем, Пятый канал

Тема:
Погода 3840

Последняя суббота июня стала одним из самых холодных летних дней за последние 70 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеоролог также рассказал о том, какая погода ждет россиян в первой половине июля.

Ольгу Серябкину затравили в соцсети после слухов о романе с Фадеевым

В последний июньский день синоптики ожидают поступления более теплого воздуха атлантического происхождения. В столичном регионе температура поднимется до 16-21 градуса выше нуля. Однако даже смена воздушных потоков пока не способна вернуть температурные показатели в рамки климатической нормы.

Надежды на возвращение по-настоящему летней погоды метеорологи возлагают на неделю с 1 по 7 июля — в понедельник и вторник воздух в центральных регионах России прогреется до 20-25 градусов тепла. Впрочем, потепление обещает быть краткосрочным — в дальнейшем из-за очередной смены воздушных масс температура будет держаться на отметке не выше +20 градусов.

В Петербурге в первой половине июля ночные температуры будут колебаться в пределах 9-14 градусов тепла. Также последний июньский день принесет потепление — 20-22 градуса выше нуля. Однако к понедельнику снова ожидается похолодание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по данным синоптиков 2019 год станет одним из самых жарких за последние пять лет.

Тема:
Погода 3840
29 июн
В Улан-Удэ после сильнейшего ливня приходится изобретать лайфхаки для передвижения по улицам
29 июн
Видео: Рэпер T-killah оказался в эпицентре потопа по пути в «Шереметьево»
28 июн
2019 год станет одним из самых жарких за последние пять лет — ООН
28 июн
Из-за ливней затопило аэропорт «Шереметьево» в Москве — видео
28 июн
Мощный ураган обрушился на Москву: задержаны десятки авиарейсов — видео
27 июн
Плывут постройки, рушатся мосты: Около 600 домов подтоплены в Иркутской области
25 июн
Названы самые жаркие дни лета 2019 года
25 июн
Капризы природы: мощный ураган в Ульяновске, штормовое предупреждение в Татарстане
24 июн
Вырвало деревья, затопило дороги: на Ульяновск обрушился мощный ураган
24 июн
Видео: Сель сошел неподалеку от курорта «Роза Хутор» в Сочи

Читайте также

+19° Днём +18°
Ночью +9°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

Последние новости

17:48
«Мужчина для удовольствия»: Собчак рассказала, какими должны быть детские сказки
17:32
Смертельная жатва: в результате наводнения в Иркутской области погибли три человека
17:11
В РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК+ на экономику России
16:59
«Форсаж: Хоббс и Шоу»: финальный трейлер фильма взорвал соцсети
16:47
За перевес большегрузного транспорта будут лишать прав — Дитрих
16:32
«За базар надо отвечать»: Темникова бросила вызов Фадееву

Сейчас читают

Ольгу Серябкину затравили в соцсети после слухов о романе с Фадеевым
Вдова Децла очаровала подписчиков полуобнаженным фото
Огромная грудь «русской Кардашьян» едва не вывалилась из откровенного платья

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге