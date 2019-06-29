Видео: Какая погода ожидает Россию в первой половине июля?

Последняя суббота июня стала одним из самых холодных летних дней за последние 70 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеоролог также рассказал о том, какая погода ждет россиян в первой половине июля.

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В последний июньский день синоптики ожидают поступления более теплого воздуха атлантического происхождения. В столичном регионе температура поднимется до 16-21 градуса выше нуля. Однако даже смена воздушных потоков пока не способна вернуть температурные показатели в рамки климатической нормы.

Надежды на возвращение по-настоящему летней погоды метеорологи возлагают на неделю с 1 по 7 июля — в понедельник и вторник воздух в центральных регионах России прогреется до 20-25 градусов тепла. Впрочем, потепление обещает быть краткосрочным — в дальнейшем из-за очередной смены воздушных масс температура будет держаться на отметке не выше +20 градусов.

В Петербурге в первой половине июля ночные температуры будут колебаться в пределах 9-14 градусов тепла. Также последний июньский день принесет потепление — 20-22 градуса выше нуля. Однако к понедельнику снова ожидается похолодание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по данным синоптиков 2019 год станет одним из самых жарких за последние пять лет.