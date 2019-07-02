В России начали продавать паломнические туры на могилу Началовой

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Россияне верят, что визит на место захоронения певицы принесет им благословение и напитает правильной энергетикой.

Фото : www.globallookpress.com

Тема:
Юлия Началова 142

Смерть Юлии Началовой весной 2019 года вызвала большой общественный резонанс. Интерес россиян к персоне покойной певицы возрос настолько, что на место захоронения артистки начали организовывать паломнические туры.

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Своеобразные туристические предложения появились сразу в нескольких регионах страны. Как пояснил изданию «Дни.ру» представитель турагентства, которое взялось за организацию поездок, кроме могилы Началовой на Троекуровском кладбище Москвы паломнические группы смогут посетить несколько святых мест и поклониться мощам Матроны Московской.

Стоит отметить, что решение предложить аудитории подобный маршрут возникло не на пустом месте. За четыре месяца с момента похорон Началовой ее поклонники неоднократно рассказывали о мистических чудесах, которые происходили с ними на могиле певицы. Россияне массово приходят к месту захоронения звезды, чтобы «зарядить» воду. Многие верят, что визит на могилу Юлии принесет им благословение и удачу. Некоторые барышни даже посещают Троекуровское кладбище перед пластическими операциями, а мужчины приходят с уверенностью, что энергетика места поможет им повысить либидо.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года, не выходя из медикаментозной комы. Дочь певицы — 12-летняя Вера Алдонина — рассказала, что перед смертью артистка испытывала невыносимые боли.

Тема:
Юлия Началова 142
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