Гроза на несколько часов парализовала работу «Шереметьево»

Столичный аэропорт Шереметьево на несколько часов парализовало из-за грозы. Огромная туча нависла над воздушной гаванью поздним вечером в понедельник, 1 июля.

Из-за ливня все работы на взлетно-посадочных полосах прекратили. Нескольким лайнерам пришлось кружить в воздухе, дожидаясь разрешения на посадку. К этой минуте работа воздушной гавани восстановлена. В общей сложности с опозданием вылетели около 12 рейсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о багажном коллапсе, который произошел в «Шереметьево». А до этого ливни затопили дорогу, ведущую к воздушной гавани. Многие пассажиры и члены экипажей добирались до аэропорта по колено в воде.