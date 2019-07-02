Названа причина гибели российских подводников

Погибшие моряки-подводники на глубоководном научно-исследовательском аппарате в ВМФ РФ отравились продуктами горения. Об этом сообщили в Минобороны во вторник, 2 июля.
ЧП на борту произошло 1 июля в российских территориальных водах при проведении биометрических измерений, уточнили в ведомстве.
Сейчас аппарат, на котором произошел пожар, находится на главной базе Северного флота в Североморске. Другие подробности пока не сообщаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о крушении военного вертолета в Германии.