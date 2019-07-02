Названа причина гибели российских подводников

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14 моряков погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате.

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Фото, видео : РИА Новости / Виталий Аньков

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 2

Погибшие моряки-подводники на глубоководном научно-исследовательском аппарате в ВМФ РФ отравились продуктами горения. Об этом сообщили в Минобороны во вторник, 2 июля.

ЧП на борту произошло 1 июля в российских территориальных водах при проведении биометрических измерений, уточнили в ведомстве.

«14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — говорится в сообщении Минобороны.

Сейчас аппарат, на котором произошел пожар, находится на главной базе Северного флота в Североморске. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о крушении военного вертолета в Германии.

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 2
2 июл
14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате ВМФ России

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Названа причина гибели российских подводников

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