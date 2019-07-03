Шойгу: Погибшие офицеры будут представлены к госнаградам

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в Североморске по вопросу установления причин гибели моряков-подводников рассказал об обстоятельствах ЧП, случившегося во время проведения важных исследований по изучению гидросферы земли.
По словам генерала армии, члены экипажа глубоководного аппарата во время произошедшего пожара действовали геройски.
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Глава Минобороны РФ подчеркнул, что моряки ценой собственных жизней ликвидировали возгорание, тем самым смогли спасти экипаж и глубоководный аппарат.
Сергей Шойгу отметил, что погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам. Их семьям окажут всю необходимую помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море подводников.