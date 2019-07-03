Шойгу: Погибшие офицеры будут представлены к госнаградам

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Министр обороны РФ провел в Североморске совещание по вопросу установления причин трагедии, где рассказал об обстоятельствах гибели моряков-подводников.

Фото : ИТАР-ТАСС/ Лев Федосеев

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 14

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в Североморске по вопросу установления причин гибели моряков-подводников рассказал об обстоятельствах ЧП, случившегося во время проведения важных исследований по изучению гидросферы земли.

По словам генерала армии, члены экипажа глубоководного аппарата во время произошедшего пожара действовали геройски.

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — цитирует Сергея Шойгу РИА Новости.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что моряки ценой собственных жизней ликвидировали возгорание, тем самым смогли спасти экипаж и глубоководный аппарат.

Сергей Шойгу отметил, что погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам. Их семьям окажут всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море подводников.

Тема:
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