Шойгу: Погибшие офицеры будут представлены к госнаградам

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания в Североморске по вопросу установления причин гибели моряков-подводников рассказал об обстоятельствах ЧП, случившегося во время проведения важных исследований по изучению гидросферы земли.

По словам генерала армии, члены экипажа глубоководного аппарата во время произошедшего пожара действовали геройски.

« В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля », — цитирует Сергея Шойгу РИА Новости.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что моряки ценой собственных жизней ликвидировали возгорание, тем самым смогли спасти экипаж и глубоководный аппарат.

Сергей Шойгу отметил, что погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам. Их семьям окажут всю необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших в Баренцевом море подводников.