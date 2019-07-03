Видео: Сергей Шойгу рассказал подробности трагедии с подводниками

, 13:33 Эфирная новость 160

По словам министра обороны Сергея Шойгу, погибшие моряки-подводники ценой своих жизней спасли глубоководный аппарат.

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Фото, видео : ТАСС / Юрий Смитюк, Пятый канал

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 14

Расследованием причин пожара занимается специальная военная комиссия во главе с главкомом ВМФ. В среду, 3 июля, в Североморск по поручению верховного главнокомандующего прибыл Сергей Шойгу. Министр обороны уже провел совещание.

Он отметил, что погибшие моряки ценой собственной жизни спасли своих товарищей, первым из горящего отсека эвакуировали гражданского и не допустили распространение пожара по всему подводному аппарату.

Тем временем со всего мира продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью российских моряков. Слова сочувствия и поддержки в адрес родных и близких погибших выразили в Европейском Союзе.

В Севастополе трагедию восприняли как личную. К мемориалу на аллее городов-героев несут цветы, зажженные свечи, там же прошла траурная акция.

Скорбят и в Петербурге. Глава города Александр Беглов заявил, что город окажет помощь семьям погибших. В Мурманске в главном морском храме Спас-на-Воде сегодня отслужат поминальную литию. Венки и цветы сейчас возлагают у рубки Курска — мемориального комплекса военных моряков.

«Большая трагедия для Мурманской области, всей России и других регионов России. Скорбим», — отметил председатель областной думы Сергей Дубовой.

О трагедии, которая произошла в российских территориальных водах, стало известно накануне. 14 моряков погибли, отравились продуктами горения во время пожара на судне. Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата выполнял плановые исследования дна в интересах Военно-Морского Флота.

«Сергей Кужугетович, это необычное судно, мы с вами знаем. Это научно-исследовательское судно. Экипаж высоко профессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь — капитаны первого ранга, двое — герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии. И я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Надо сделать все, чтобы оказать им помощь и поддержку», — сказал Владимир Путин накануне.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что вся информация о случившемся не будет опубликована из-за секретности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что погибшие офицеры будут представлены к госнаградам.

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 14
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