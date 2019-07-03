«Ценою жизни»: в Минобороны раскрыли детали пожара на глубоководном аппарате

Героические действия офицеров позволили спасти часть команды и сам уникальный глубоководный аппарат. В министерстве обороны назвали имя человека, благодаря которому при пожаре выжил гражданский специалист. Это капитан второго ранга Дмитрий Соловьев.

Министр обороны Сергей Шойгу в среду, 3 июля, на базе Северного флота контролирует расследование аварии в Баренцевом море.

Из-за пожара 1 июля на глубине погибли 14 подводников. Их всех представят к госнаградам, семьям государство гарантирует помощь.

Леонид Китрарь работает в Североморске у него вся последняя информация к этому часу.

Семеро капитанов первого ранга, трое — капитаны второго ранга. Двое из них — Герои России. Как и все подводники, погибшие до последней минуты не сдавались и ценой своей жизни спасли гражданского человека.

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности. Задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Глубоководный аппарат, по сообщениям Минобороны выполнял бариметрические исследования — то есть изучал рельеф морского дна — одно из важнейших направлений научной работы. Именно подобные исследования помогли, например, установить точную границу континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане. А это вопрос и политический, и экономический.

Глубоководный научно исследовательский аппарат, по официальным данным, работал в российских территориальных водах в Баренцевом море. Сейчас он на базе в Североморске, на борту работает специальная комиссия и докладывает лично министру обороны.

В Североморск Сергей Шойгу прибыл по поручению президента России Владимира Путина.

«Это большая потеря для флота, да и вообще для армии. Приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать им помощь и поддержку», — заявил накануне в ходе экстренного совещания президент.

Помощь семьям обещает оказать не только министерство обороны, но и администрация области. Память погибших моряков почтили в Севастополе. В самом Североморске комиссия уже доложила о первых выводах.

«Ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами, высококлассными профессионалами», — подчеркнул Шойгу.

Завершился первый доклад минутой молчания. Все погибшие подводники будут представлены к государственным наградам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соболезнования в связи с гибелью моряков приходят со всего мира.