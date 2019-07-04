Ольге Бузовой объяснили, почему она нескоро выйдет замуж

Поющая ведущая Ольга Бузова сейчас отдыхает в Сен-Тропе. Оттуда она делится с подписчиками в Instagram горячими фотографиями в купальнике. Чаще всего именно эти снимки подвергаются нападкам хейтеров. Так, фото, где телеведущая показала свои ягодицы, вызвало множество негативных комментариев.

Фолловеры посоветовали Ольге не выставлять откровенные фотографии, так как это может отпугнуть потенциального супруга. Подписчики решили, что именно такая презентация своего тела в сети мешает Бузовой наладить личную жизнь:

«Не скоро ты выйдешь замуж, Оля»;

«Слишком много выставляет себя на показ, слишком много ж… А потом удивляется почему не везет в личной жизни. Все уже видели, женщина должна быть загадкой, зачем так все выставлять на показ…»

«Фотка хоть и красивая, ну, блин, лишняя в профиле молодой, красивой и холостой девушки», — оставили комментарии недовольные юзеры.

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Однако, как пишут 7дней.ру, у Ольги Бузовой все же есть шанс выйти замуж в этом году. Осенью на одном из телеканалов стартует шоу, где Тимур Батрутдинов и певица будут искать на проекте свои половинки. За Тимура и Ольгу поборются девушки и парни со своей России. Но если никто не покорит их сердце, то им придется пожениться. Таковы условия контракта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова развлекается с эффектной блондинкой.