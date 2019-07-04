Ольге Бузовой объяснили, почему она нескоро выйдет замуж

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Подписчики дали прогноз телеведущей по ее фотографиям в сети.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 508

Поющая ведущая Ольга Бузова сейчас отдыхает в Сен-Тропе. Оттуда она делится с подписчиками в Instagram горячими фотографиями в купальнике. Чаще всего именно эти снимки подвергаются нападкам хейтеров. Так, фото, где телеведущая показала свои ягодицы, вызвало множество негативных комментариев.

Instagram @buzova86

Фолловеры посоветовали Ольге не выставлять откровенные фотографии, так как это может отпугнуть потенциального супруга. Подписчики решили, что именно такая презентация своего тела в сети мешает Бузовой наладить личную жизнь:

«Не скоро ты выйдешь замуж, Оля»;

«Слишком много выставляет себя на показ, слишком много ж… А потом удивляется почему не везет в личной жизни. Все уже видели, женщина должна быть загадкой, зачем так все выставлять на показ…»

«Фотка хоть и красивая, ну, блин, лишняя в профиле молодой, красивой и холостой девушки», — оставили комментарии недовольные юзеры.

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Однако, как пишут 7дней.ру, у Ольги Бузовой все же есть шанс выйти замуж в этом году. Осенью на одном из телеканалов стартует шоу, где Тимур Батрутдинов и певица будут искать на проекте свои половинки. За Тимура и Ольгу поборются девушки и парни со своей России. Но если никто не покорит их сердце, то им придется пожениться. Таковы условия контракта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова развлекается с эффектной блондинкой.

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