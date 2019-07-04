Видео: Сергей Шойгу назвал основную причину пожара на подводном аппарате

Ранним утром в четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о расследовании гибели подводников в Баренцевом море. Установлена предварительная версия трагедии — пожар в аккумуляторном отсеке глубоководного аппарата. Ценой своих жизней офицеры остановили распространение огня, спасли часть команды и сам аппарат. Подробности в материале Леонида Китраря из Североморска.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин поручил представить к госнаградам погибших подводников.