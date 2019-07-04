Видео: Владимир Путин поручил представить к госнаградам погибших подводников

Этим утром Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны. Сергей Шойгу доложил президенту о ходе расследования в Североморске и об основной причине трагедии на российском глубоководном аппарате.
Глава оборонного ведомства также отметил, что сейчас ведется работа с семьями погибших моряков — индивидуально с каждой семьей. В соответствии с поручением президента будет оказана вся необходимая помощь. Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и достойного проживания. Семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни.
В Кронштадте этим утром прошла панихида по погибшим подводникам. Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. К молитве присоединились моряки и офицеры Военно-морского флота, а также неравнодушные горожане.
Все 14 человек, погибших в Баренцевом море, были уникальными специалистами — таких в мире меньше, чем космонавтов. Министерство обороны накануне опубликовало имена героев, обладателей множества наград. Только Орденов Мужества на всех — 15.
Герои России — командир экипажа Денис Долонский и испытатель глубоководной техники Николай Филин. Кавалеры трех Орденов Мужества — Андрей Воскресенский и Константин Сомов. Денис Опарин — потомственный подводник, награжден Орденом Мужества. Так же как и его четверо сослуживцев — Владимир Абанкин, Константин Иванов, Александр Авдонин и Сергей Данильченко.
Обладатель государственных и ведомственных медалей Дмитрий Соловьев ценой своей жизни спас гражданского специалиста. Обладатели медалей за заслуги перед Отечеством — подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан третьего ранга Виктор Кузьмин. И двое моряков с Камчатки — Владимир Сухиничев имеет медаль за отвагу. А капитан-лейтенант Михаил Дубков, самый младший член экипажа, с детства мечтал стать подводником. Имена всех погибших героев увековечат на мемориальной доске в стенах Кронштадтского Морского собора.