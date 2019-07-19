«Падение было ужасным»: Зрители рассказали, что произошло с Инной Чуриковой

Народная артистка СССР, звезда театра и кино Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» в Москве в четверг, 18 июля. После этого 75-летнюю актрису госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на перелом ребер. Свидетелями инцидента стали десятки зрителей. О том, как все произошло некоторые из них написали в соцсетях.

«Все бы хорошо, но спектакль не был доигран… Уже в самом конце 2 акта актриса Инна Чурикова оступилась и упала со сцены. Падение было ужасным. До сих пор перед глазами… Тут же зрители подскочили, подняли актрису. Спасибо мужчине, который на руках донес ее до кулис. Среди зрителей была женщина врач, которая побежала оказывать помощь», — рассказала одна из очевидцев произошедшего в Instagram.

Она также отметила, что не все пытались помочь упавшей актрисе.

«Что меня поразило. Поразили два человека, молодые люди, толи секьюрити, толи какие-то охранники, в общем работники театра. Они сидели весь спектакль по краям сцены. Когда произошло падение они встали со стульев, но ни сделали ни шагу. Так и стояли на месте. Стояли и смотрели на все происходящее. Вот думаю, они кто? Они там зачем и для чего и почему?» — заявила девушка.

Зрительница также рассказала, что после случившегося на сцену вышел актер Александр Михайлов, который играл вместе с Инной Чуриковой и выступил с заявлением.

«Спустя некоторое время к зрителям вышел Александр Михайлов, по-простому, по-человечески сказал несколько слов… был очень расстроен и подавлен.

Впрочем, мы все тоже находились в каком-то смятении чувств… Ps: Инна Чурикова замечательная актриса. Ее игра на высоте. Она такая хрупкая, миниатюрная женщина. Надеюсь ни чего серьезного. Помолимся за нее и пожелаем скорейшего выздоровления», — заключила очевидица.

Instagram @dushutinaanna

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актер Александр Михайлов в интервью ТАСС рассказал как произошло падение Инны Чуриковой.

«Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала. Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо. Сейчас Чурикова госпитализирована», — отметил Михайлов.

Позже коллега Инны Чуриковой — Екатерина Васильева рассказала, почему актриса упала со сцены.