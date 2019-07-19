Состояние актрисы Инны Чуриковой оценивается как тяжелое

Звезда театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг, 18 июля, упала со сцены и получила травму, находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Состояние 75-летней актрисы медики оценивают как тяжелое. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказали в справочной службе больницы.

«Чурикова Инна в хирургической реанимации, состояние тяжелое», — заявила работница больницы 5-tv.ru.

Актрисе Инне Чуриковой стало плохо на сцене во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». У актрисы закружилась голова, она потеряла равновесие и упала со сцены. Муж — кинорежиссер Глеб Панфилов, вместе с сыном навестили ее в палате.

По предварительной информации, у Чуриковой — перелом ребер и ушибы. Коллеги не исключают, что пожилую актрису мог ослепить свет софитов. Точный диагноз специалисты пока не озвучивают.