Некоторые улицы Краснодара превратились в бурные реки после ливня 21 июля.

В социальных сетях опубликованы многочисленные фотографии и видео, на которых запечатлен масштаб коммунального бедствия.

«Как на море! Вот так едут машины… Ливневка справляется, воды нет практически! Дождь шел час, волны как на пляже!» — иронично комментирует автор публикации.

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Затопленными оказались улица Героев-разведчиков, Чапаева, проспект Чекистов и многие другие. На некоторых участков затруднено движение городского электрического транспорта.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Москвы и Петербурга, которые затопило из-за мощных ливней.