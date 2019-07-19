Видео: Из-за мощных ливней затопило Москву и Петербург

В Москве продлили повышенный уровень погодной опасности. Мощный ливень, который обрушился на столицу уже назвали тропическим — выпала четверть нормы осадков за месяц. Затопило дороги, дворы и даже некоторые станции метро.

Сейчас циклон направляется на Петербург — в северной столице дождь не прекращается уже несколько часов, пик непогоды прогнозируют на завтра. Интересная деталь — ливень не разогнал многочисленных туристов, которые стояли в очереди в Эрмитаж. Сегодня в музее день бесплатного посещения, этим и объясняется многокилометровая вереница людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам эксперта, Россию ждет аномальная жара в ближайшие пять лет.