Украинский омбудсмен заявила о договоренности с РФ о возвращении моряков

, 16:09 Видео 18

В то же время адвокат арестованных в России граждан Незалежной не может подтвердить такую информацию.

Фото : © РИА Новости / Максим Блинов

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 250

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что вопрос возвращения на родину 24 украинских моряков, арестованных в РФ за нарушение госграницы, уже практически решен и в настоящее время улаживаются последние формальности.

«Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — заявила она изданию hromadske.ua.

В то же время адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил, что ему неизвестно о такой договоренности. Он лишь знает, что переговоры об их возвращении на Украину ведутся, однако лично он в них участия не принимает.

«Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил», — заявил адвокат.

Лефортовский суд Москвы 17 июля продлил срок ареста украинцам, задержанным в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, на три месяца. Им предъявлено обвинение по статье «незаконное пересечение государственной границы России».

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Конфликт в Керченском проливе 250
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