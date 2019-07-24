Украинский омбудсмен заявила о договоренности с РФ о возвращении моряков

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что вопрос возвращения на родину 24 украинских моряков, арестованных в РФ за нарушение госграницы, уже практически решен и в настоящее время улаживаются последние формальности.
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В то же время адвокат украинских моряков Николай Полозов заявил, что ему неизвестно о такой договоренности. Он лишь знает, что переговоры об их возвращении на Украину ведутся, однако лично он в них участия не принимает.
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Лефортовский суд Москвы 17 июля продлил срок ареста украинцам, задержанным в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, на три месяца. Им предъявлено обвинение по статье «незаконное пересечение государственной границы России».