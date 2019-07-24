Москалькова высказалась о заявлении Киева про возвращение украинских моряков

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Российский омбудсмен заверила, что следователи пока никаких решений в отношении арестованных граждан Незалежной не принимали.

Фото : www.globallookpress.com

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 251

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала заявление своей украинской коллеги Людмилы Денисовой о якобы достигнутой договоренности между Москвой и Киевом о возвращении украинских моряков на родину.

По словам российского омбудсмена, следственные органы в отношении арестованных за нарушение границы в Керченском проливе пока никаких решений не принимали, передает РИА Новости.

Ранее Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заверила, что вопрос возвращения на родину этих граждан Незалежной уже практически решен, и что в настоящее время улаживаются последние формальности.

Лефортовский суд Москвы 17 июля продлил срок ареста украинцам, задержанным в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, на три месяца. Им предъявлено обвинение по статье «незаконное пересечение государственной границы России».

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 251
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