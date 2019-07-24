«Сайлент Хилл» по-русски: едкий дым окутал полстраны от Сибири до Урала

, 23:17 Эфирная новость 37

Россияне массово публикуют ролики и фотографии в стиле «нуар».

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Фото, видео : ТАСС/Сорокин Донат, Пятый канал

Тема:
Погода 3908

Половина России оказалась в дымовой завесе. Сибирь, Кузбасс, Алтай и Урал готовы ввести режим «черного неба». Смог окутал и города, и поселки. Все из-за последствий лесных и торфяных пожаров — только в Иркутской области их площадь уже перевалила за миллион гектаров.

Соцсети заполнены роликами и фотографиями в стиле «нуар». И хотя это выглядит даже несколько привлекательно, местным жителям не позавидуешь. Для аллергиков так и вовсе самое страшное время.

Прогнозы погоды тоже неутешительны — туманная завеса рассеется только к выходным. Хроника бедствия в материале Максима Облендера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что непогода надвигается сразу на несколько регионов России.

Тема:
Погода 3908
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