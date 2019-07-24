«Сайлент Хилл» по-русски: едкий дым окутал полстраны от Сибири до Урала

Половина России оказалась в дымовой завесе. Сибирь, Кузбасс, Алтай и Урал готовы ввести режим «черного неба». Смог окутал и города, и поселки. Все из-за последствий лесных и торфяных пожаров — только в Иркутской области их площадь уже перевалила за миллион гектаров.

Соцсети заполнены роликами и фотографиями в стиле «нуар». И хотя это выглядит даже несколько привлекательно, местным жителям не позавидуешь. Для аллергиков так и вовсе самое страшное время.

Прогнозы погоды тоже неутешительны — туманная завеса рассеется только к выходным. Хроника бедствия в материале Максима Облендера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что непогода надвигается сразу на несколько регионов России.