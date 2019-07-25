Капитан задержанного Украиной российского танкера рассказал о произошедшем

, 22:53 Эксклюзивное интервью 80

По словам Сергея Карыпова, экипаж Nika Spirit возвращается домой, судьба самого корабля пока неизвестна.

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Фото, видео : 5-tv.ru, State Border Guard Service of Ukraine/ Handout via REUTERS

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 254

Капитан задержанного в украинском порту Измаил российского танкера Nika Spirit Сергей Карыпов рассказал в телефонном интервью 5-tv.ru, что произошло на борту в четверг, 25 июля.

«Пришли сотрудники СБУ на борт, начали все снимать, проверять документацию… Честно говоря, мы сами ничего не поняли, с чем это связано было», — рассказал капитан.

По словам Капырова, после того как моряки дали показания СБУ, их отпустили, сейчас они направляются домой, однако судьба самого судна остается неизвестной.

Капитан сообщил также, что команда чувствует себя хорошо.

«Все живы-здоровы, слава Богу, возвращаемся домой», — сказал он.

Все это Сергей Капыров рассказал, уже находясь на территории Молдавии, по дороге в аэропорт Кишинева, откуда моряки должны вылететь в Москву.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Служба безопасности Украины заявила, что задержала российское судно NEYMA, которое участвовало в блокировании Керченского пролива в ноябре 2018 года и позже было специально переименовано в Nika Spirit, чтобы его не узнали. Позже стали известны имена членов экипажа танкера.

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 254
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