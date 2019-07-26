Досадный случай произошел с известной российской поп-исполнительницей Ольгой Бузовой во время ее выступления в Баку, причем прямо на сцене. Артистка прибыла в столицу Азербайджана для участия в музыкальном фестивале «Жара», пишет Teleprogramma.pro.
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Исполнение Бузовой песни «Водица» привело публику в восторг, однако уже после в гримерке артистка призналась, что случайно упала и повредила ногу до крови.
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Ведущая «Дома — 2» объяснила, что, согласно сценарию выступления, на сцену должна была литься вода, и потому поскользнуться было немудрено.
Ранее Ольга Бузова сообщила, что планирует дать свой последний сольный концерт в ноябре.