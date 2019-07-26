Бузова подскользнулась на сцене в Баку и повредила ногу — фото

, 7:34 Фото 48

Инцидент произошел в тот момент, когда ведущая «Дома-2» исполняла песню «Водица».

Фото : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 530

Досадный случай произошел с известной российской поп-исполнительницей Ольгой Бузовой во время ее выступления в Баку, причем прямо на сцене. Артистка прибыла в столицу Азербайджана для участия в музыкальном фестивале «Жара», пишет Teleprogramma.pro.

Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Исполнение Бузовой песни «Водица» привело публику в восторг, однако уже после в гримерке артистка призналась, что случайно упала и повредила ногу до крови.

«Больше всего на свете я боялась сегодня упасть. Это со мной сегодня произошло. Я надеюсь, никто этого не заметил», — посетовала она.

Instagram @buzova86

Ведущая «Дома — 2» объяснила, что, согласно сценарию выступления, на сцену должна была литься вода, и потому поскользнуться было немудрено.

Ранее Ольга Бузова сообщила, что планирует дать свой последний сольный концерт в ноябре.

Тема:
Ольга Бузова 530
26 июл
Варнава исполнила коронный танец Бузовой под «Мало половин»
25 июл
Участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, почему сестры Бузовы не общаются
25 июл
«Неужели одумалась?»: Бузова сообщила о последнем сольном концерте
25 июл
Ирина Шейк и Монеточка попали в список Forbes самых успешных российских звезд
24 июл
Фото: Бузова поздравила тезок с именинами и провела православный ликбез
23 июл
VK Fest 2019 посетили 95 тысяч человек и посмотрели шесть миллионов пользователей
23 июл
В стиле 90-х: Бузова запела новую песню и пустилась в пляс — видео
22 июл
Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой с Тарасовым
21 июл
Сестра Бузовой ответила хейтерам стихом собственного сочинения
21 июл
«Поженимся!» Ольга Бузова нежно погладила Батрутдинова прямо на сцене — видео

Читайте также

+18° Днём +28°
Ночью +16°
63.16
0.04 70.29
-0.03
Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Последние новости

7:44
Королева и Тарзан перевоплотились в венецианских влюбленных и покатались на гондоле
7:38
Петербуржец рассказал, как нашел документы с личной информацией граждан на свалке
7:34
Бузова подскользнулась на сцене в Баку и повредила ногу — фото
7:27
«До скорой встречи»: в прокат вышла сказка о любви американца и русской Золушки
7:24
Доступная медицина: современную амбулаторию открыли в поселке Вартемяги в Ленобласти
7:18
45-летняя Василиса Володина впечатлила подписчиков фигурой в купальнике

Сейчас читают

Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами
«Не первой свежести»: Шнуров оценил полунагую пятую точку Собчак
Варнава исполнила коронный танец Бузовой под «Мало половин»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги