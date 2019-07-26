Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Леши Сувейздиса

, 9:36 Эфирная новость 61

У Леши редкая форма остеогенной саркомы, ему необходимо восстановить пораженную конечность, для этого требуется специальный детский эндопротез. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал пятилетний Алеша. У него редкая форма остеогенной саркомы — рак поразил правую руку, метастазы опутали легкие.

Но мальчик смог победить болезнь. Теперь нужно восстановить пораженною конечность, для этого требуется специальный детский эндопротез, который будет расти вместе с ним. Не хватает двух миллионов рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» шесть миллионов 778 тысяч 314 рублей! Спасибо Вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах акции «День добрых дел» для Лизы Акперовой.

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