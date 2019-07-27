Последняя суббота июля может стать самым жарким днем в Москве — синоптики

, 11:21 59

В этот день, 27 июля, в столице воздух прогреется до +29 градусов жары.

Фото : Пятый канал, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
Погода 3916

Суббота, 27 июля, может стать самым жарким днем месяца для москвичей. Об этом сообщил представитель метеорологической службы «Фобос» Михаил Леус.

Как объяснил Леус, формирование погоды в столице 27 июля зависит от гребня антициклона, который в настоящее время постепенно разрушается и сдвигается на юго-запад.

«Переменная облачность без существенных осадков. Термометры могут показать одну из самых высоких температур текущего июля», — сообщил он РИА Новости.

Ожидается, что максимальная температура в Москве в субботу достигнет 27-29 градусов, а в регионе столбики термометров могут пересечь отметку в +30 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Европе растет число жертв аномальной жары.

Тема:
Погода 3916
27 июл
Акилов день: народные приметы на 27 июля
26 июл
В Европе растет число жертв аномальной жары — репортаж
26 июл
Режим ЧС в Амурской области, сильный дождь в Ростове: чего еще ждать от погоды
25 июл
В Европе погода бьет температурные рекорды — видео
25 июл
Улицы Сочи превратились в реки после сильнейшего ливня — видео
25 июл
Адское пекло: Европа изнывает от аномальной жары
25 июл
Стихия разбушевалась: ураганы и проливные дожди обрушились на российские регионы
24 июл
Зима близко: россиян предупредили о снеге в выходные
24 июл
«Сайлент Хилл» по-русски: едкий дым окутал полстраны от Сибири до Урала
24 июл
Как возместить убытки за упавшее на машину дерево — история одного автовладельца

Читайте также

+29° Днём +30°
Ночью +18°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

Последние новости

12:35
«Ткани страдают»: Кирилл «Руки-базуки» Терешин может потерять конечности
12:22
Дипломаты встретились с россиянами на борту задержанного в Иране танкера
11:59
Жительница Саратова предлагает всем желающим «кота на час»
11:48
В Башкирии патологоанатом расстрелял мужчину, требовавшего выдать тело его жены
11:33
Фото: «старушки» Кроуфорд и Тарлингтон порадовали поклонников новой фотосессией
11:21
Последняя суббота июля может стать самым жарким днем в Москве — синоптики

Сейчас читают

Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Акилов день: народные приметы на 27 июля

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги