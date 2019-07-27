Суббота, 27 июля, может стать самым жарким днем месяца для москвичей. Об этом сообщил представитель метеорологической службы «Фобос» Михаил Леус.

Как объяснил Леус, формирование погоды в столице 27 июля зависит от гребня антициклона, который в настоящее время постепенно разрушается и сдвигается на юго-запад.

«Переменная облачность без существенных осадков. Термометры могут показать одну из самых высоких температур текущего июля», — сообщил он РИА Новости.

Ожидается, что максимальная температура в Москве в субботу достигнет 27-29 градусов, а в регионе столбики термометров могут пересечь отметку в +30 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Европе растет число жертв аномальной жары.