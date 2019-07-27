Мощнейшие ливни с грозами снова надвигаются на затопленное Приамурье — видео

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В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Погода 3917

ГУ МЧС России по Амурской области предупредило местных жителей о вновь надвигающейся стихии — мощнейших ливнях с грозами, которые настигнут регион в ближайшие сутки.

На утро субботы, 27 июля, из подтопленных населенных пунктов эвакуированы 980 человек, в том числе 333 ребенка. Без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов. В области подтоплено 1 286 придворовых территорий, вода вышла на 25 участков автомобильных дорог.

На кадрах очевидцев видны проплывающие крыши домов, сараев, автомобили стоят затопленными почти полностью, слышны стенания местных жителей, которые лишились всего — жилья, домашнего скота, запасов продовольствия и нового урожая.

На сайте регионального МЧС размещена инструкция, что делать, когда на регион обрушится стихия.

Паводок начался в бассейне реки Зея и ее крупнейшем притоке Селемджи 21 июля после обрушившихся муссонных дождей. 25 июля в Амурской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Приамурье готовятся к удару стихии.

Тема:
Погода 3917
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