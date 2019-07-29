«Не смеши!»: идеальный день Бузовой возмутил подписчиков

Ольга Бузова рассказала о том, каким представляет себе идеальный день. Откровениями артистка поделилась на своей странице в Instagram.

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Как рассказала певица, идеальный день должен обязательно пройти в ее любимом городе — Москве.

Instagram @buzova86

«Съемки, вкусный ужин, а ночью меня ждет родная студия, где есть только я и моя музыка», — перечислила необходимые пункты Бузова.

К записи Ольга прикрепила снимок, на котором она позирует в оранжевом костюме из юбки и жилетки на фоне ночного города.

«Какие длинные ноги!»

«Вот ты можешь!» — одобрили поклонники и фотографию, и мысль под ней.

Однако некоторые все же остались недовольны высказываниями теледивы.

«Какая музыка? Не смеши! Проведи хоть один концерт вживую, певичка», — советуют они Бузовой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бузова устроила зажигательные танцы под «Руки вверх!» в Баку.