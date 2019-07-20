Супруг Инны Чуриковой рассказал о ее самочувствии

Народная артистка СССР Инна Чурикова идет на поправку. Об этом ТАСС в субботу, 20 июля, сообщил супруг актрисы режиссер Глеб Панфилов.

«Я не берусь комментировать. Но она идет на поправку постепенно», — заявил он.

Накануне 75-летнюю актрису после реанимации перевели в обычную палату на отделение лечения острых эндотоксикозов. Врачи заявили, что знаменитость находится в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» два дня назад. По некоторым данным у актрисы закружилась голова, по другим — ее ослепил софит. В результате падения она получила серьезные травмы. Медики госпитализировали ее с подозрением на ушибы и перелом ребер.

Поспешила поклонников успокоить и нумеролог Арзу Кабарухина. Проанализировав дату рождения Чуриковой, она заявила, что актриса может «по щелчку пальцев излечить себя сама».