«Не бережешь здоровье»: Бузова напугала поклонников своим режимом питания

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Певица рассказала, из чего обычно состоит ее рацион, и тем самым ввела фанатов в шок.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 533

Певица Ольга Бузова в очередной раз поведала о своем далеко не идеальном режиме питания, чем снова заставила поклонников переживать за ее здоровье. По словам артистки, ей удается поесть всего лишь один раз в день.

«Так получается, что реально ем я либо один раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что-либо поздний ужин, либо ничего», — написала Бузова в Instagram.

Instagram @buzova86

При этом одна из близких подруг певицы — Ольга Десятовская — в комментариях под постом заметила, что на самом деле артистка не завтракает даже в отпуске. Другие же пользователи всерьез озаботились здоровьем артистки.

«Себя совсем не бережешь и свое здоровье», — прокомментировал один из них.

«Выдохни уже», — добавил другой.

«Ты так себе желудок посадишь», — не сдержался очередной юзер.

Ольга Бузова, в свою очередь, на переживания подписчиков пока не ответила.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица повредила ногу на одном из концертов.

Тема:
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