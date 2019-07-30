«Не бережешь здоровье»: Бузова напугала поклонников своим режимом питания

Певица Ольга Бузова в очередной раз поведала о своем далеко не идеальном режиме питания, чем снова заставила поклонников переживать за ее здоровье. По словам артистки, ей удается поесть всего лишь один раз в день.
«Так получается, что реально ем я либо один раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что-либо поздний ужин, либо ничего», — написала Бузова в Instagram.
При этом одна из близких подруг певицы — Ольга Десятовская — в комментариях под постом заметила, что на самом деле артистка не завтракает даже в отпуске. Другие же пользователи всерьез озаботились здоровьем артистки.
«Себя совсем не бережешь и свое здоровье», — прокомментировал один из них.
«Выдохни уже», — добавил другой.
«Ты так себе желудок посадишь», — не сдержался очередной юзер.
Ольга Бузова, в свою очередь, на переживания подписчиков пока не ответила.
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