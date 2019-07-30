«Не бережешь здоровье»: Бузова напугала поклонников своим режимом питания

Певица Ольга Бузова в очередной раз поведала о своем далеко не идеальном режиме питания, чем снова заставила поклонников переживать за ее здоровье. По словам артистки, ей удается поесть всего лишь один раз в день.

«Так получается, что реально ем я либо один раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что-либо поздний ужин, либо ничего», — написала Бузова в Instagram.

Instagram @buzova86