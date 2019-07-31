Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

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Сообщение стало ответом на иск Филарета к ведомству с требованием отменить приказ о признании устава УПЦ КП утратившим силу.

Фото : globallookpress.com / Sergii Kharchenko

Тема:
Украинский кризис 90

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), сообщает News.ru.

В начале текущего года она стала частью так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), однако бывший глава УПЦ КП Филарет настаивает на восстановлении организации. В ведомстве напомнили, что Священный Синод ПЦУ прекратил деятельность УПЦ КП 27 июля. То есть уставные органы структуры перешли в ПЦУ, а ликвидация организации зафиксирована в едином госреестре общественных формирований.

Сообщение министерства стало ответом на иск Филарета с требованием отменить приказ о признании устава УПЦ КП утратившим силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский патриарх лишился канонических прав.

Тема:
Украинский кризис 90
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