Синоптики рассказали о погоде на неделю в Москве и Петербурге

О погоде на ближайшую неделю в Москве и Петербурге рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В Москве 7 августа ожидается незначительное потепление: до +20 градусов. В Санкт-Петербурге будет от +18 до +20 градусов », — сообщает метеоролог.

Эксперт рассказал, что в четверг в столице будет стоять довольно теплая погода — до +23 градусов; в городе на Неве — от +20 до +22 градусов.

В ночь с 8 на 9 августа в Москве и Санкт-Петербурге пройдут сильные, затяжные дожди. Количество осадков может составить до 20 мм. Они продлятся большую часть дня и ослабеют только к вечеру пятницы.

«В субботу и воскресение погода будет достаточно комфортной. Кратковременные небольшие дожди не исключены, но вероятность их невысока. Температура будет выше, чем в пятницу. В Москве и Петербурге термометр покажет: от +19 до +21 градуса» , — рассказал Синенков.

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