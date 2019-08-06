Синоптики рассказали о погоде на неделю в Москве и Петербурге

О погоде на ближайшую неделю в Москве и Петербурге рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Эксперт рассказал, что в четверг в столице будет стоять довольно теплая погода — до +23 градусов; в городе на Неве — от +20 до +22 градусов.
В ночь с 8 на 9 августа в Москве и Санкт-Петербурге пройдут сильные, затяжные дожди. Количество осадков может составить до 20 мм. Они продлятся большую часть дня и ослабеют только к вечеру пятницы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что ученые предрекли России смену «климатических эпох».