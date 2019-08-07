Еще в одном районе Магаданской области объявлен режим ЧС из-за дождей

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В регионе размыло дороги, в том числе федеральную трассу «Колыма».

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Фото, видео : © РИА Новости / Валерий Мельников, instagram @govoritmagadan

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Погода 3936

В Магаданской области в среду, 6 августа, введен режим ЧС в Ягоднинском городском округе, который пострадал от проливных дождей. Ранее чрезвычайная ситуация была объявлена в Тенькинском и Сусуманском округах.

На регион обрушился циклон, реки вышли из берегов, оказались размытыми многие дороги, в том числе и федеральная трасса «Колыма», населенные пункты отрезаны от внешнего мира. По прогнозам синоптиков, дожди прекратятся только к четвергу.

Как сообщает РИА Новости, на аварийных участках работают уже несколько дней ремонтные бригады, уже удалось восстановить движение по автодороге Магадан — Балаганное — Талон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режим ЧС введен на всей территории Хабаровского края.

Еще в одном районе Магаданской области объявлен режим ЧС из-за дождей

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Тема:
Погода 3936
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