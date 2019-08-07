Видео: среди погибших пассажиров рухнувшего с обрыва автобуса есть дети

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В салоне пассажирского транспорта находились 42 человек, по меньшей мере 30 — получили повреждения.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Тела троих человек, среди которых двое детей, извлекли из-под обломков рухнувшего с обрыва автобуса в Новороссийске, пишет ТАСС. Как стало известно 5-tv.ru, глубина оврага, куда упал экскурсионный транспорт, 12 метров.

В настоящий момент известно, что пострадали по меньшей мере 30 человек.

По предварительной информации, автобус столкнулся с легковушкой, после чего рухнул с обрыва.

Также сообщается, что экскурсионный транспорт принадлежал санаторию ФНС России.

К месту ЧП отправлены 20 машин скорой помощи и медицинская санавиация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ДТП с автобусом в Турции пострадали шесть россиян.

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