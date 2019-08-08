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Телеканалы прервали эфир для оповещения о шторме в Москве

, 23:26 Фото 45

Трансляция телепередач была приостановлена для предупреждения жителей столицы о надвигающейся непогоде.

Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Тема:
Погода 3943

Федеральные телеканалы вечером в четверг, 8 августа, были вынуждены прервать обычную сетку вещания из-за предупреждения для жителей Москвы о надвигающемся шторме.

«Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в тексте предупреждения.

Twitter @STORMnewsru

«Оранжевый» уровень погодной опасности был объявлен в Москве 8 августа из-за вероятности усиления ветра и грозы. Шквальный ветер порывами до 20–25 метров в секунду, сильный дождь и гроза ожидаются в столице России с 21 часа 8 августа до 18 часов 9 августа.

Научный руководитель «Гидрометцентра» Роман Вильфанд предупредил жителей и гостей столицы, что «при таком ветре могут вырываться с корнем молодые деревья».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный ливень затопил дороги и тротуары в Петербурге.

Тема:
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