Сколько Настя Ивлеева и Юрий Дудь зарабатывают на YouTube?

Тройку лидеров, среди популярных блогеров, по заработкам, которые приближаются к не менее известным деятелям шоу-бизнеса, по праву открывает Настя Ивлеева. Ведущая собственного шоу за год смогла заработать 57,7 миллиона рублей, пишет KP.RU

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Отмечается, что доход знаменитости состоит не только из разного рода рекламных интеграций, а также из количества просмотров на YouTube, за которые видеохостинг платит деньги. Помимо этого, Настя Ивлеева ведет страницу в Instagram — это ей приносит доход в размере от 10 до 25 миллионов рублей.

Юрий Дудь и его канал «Вдудь» опережают Настю Ивлееву — в их активе около 90 миллионов рублей.

Больше всех сумел заработать Валентин Петухов, известный публике как Wylsacom. За прошедший год он получил доход равный 173 миллионам рублей, подсчитало издание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько получает Цымбалюк-Романовская за съемки в ток-шоу.