Видео: Радикалы напали на храм УПЦ в Хмельницкой области и избили священника

На Украине продолжаются церковные войны. В сети появились кадры, снятые в Хмельницкой области. Там пострадали священник и несколько полицейских. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) той, что под началом Московского патриархата, и новой — православной церкви Украины, получившей добро от Константинополя, бьются за храм.

Раскольники — именно так их называет Русская православная церковь — пришли не одни, а в сопровождении местных радикалов. Прихватили ножи и «болгарку». Но верующие, которые не признают новой религиозной организации, встали живой стеной и не дали захватить храм.

В Волыни тоже произошла попытка рейдерского захвата. Представители новой церкви пришли занимать храм, пока священник служил в другой церкви. Сорвали замки на одних дверях, а вторые — там замки не поддались — просто снесли с петель. Когда на место съехались верующие канонической церкви, завязалась потасовка. В итоге кое-как разошлись, но храм закрыли на два замка: у каждой церкви — свой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата.