  1. Пятый канал
  4. Видео: Радикалы напали на храм УПЦ в Хмельницкой области и избили священника

Видео: Радикалы напали на храм УПЦ в Хмельницкой области и избили священника

, 23:01 Эфирная новость 27

В селе Галузницы радикалы попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : imagebroker/Ferdinand Hollweck / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 116

На Украине продолжаются церковные войны. В сети появились кадры, снятые в Хмельницкой области. Там пострадали священник и несколько полицейских. Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) той, что под началом Московского патриархата, и новой — православной церкви Украины, получившей добро от Константинополя, бьются за храм.

Раскольники — именно так их называет Русская православная церковь — пришли не одни, а в сопровождении местных радикалов. Прихватили ножи и «болгарку». Но верующие, которые не признают новой религиозной организации, встали живой стеной и не дали захватить храм.

В Волыни тоже произошла попытка рейдерского захвата. Представители новой церкви пришли занимать храм, пока священник служил в другой церкви. Сорвали замки на одних дверях, а вторые — там замки не поддались — просто снесли с петель. Когда на место съехались верующие канонической церкви, завязалась потасовка. В итоге кое-как разошлись, но храм закрыли на два замка: у каждой церкви — свой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата.

Тема:
Украинский кризис 116
12 авг
Крымские власти обратятся в Москву с просьбой начать переговоры с Киевом о поставках воды
12 авг
Порошенко пришел на допрос в ГБР Украины с тремя детьми — видео, фото
12 авг
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика — видео
11 авг
В Раде призвали Зеленского к нейтралитету между Россией и США
11 авг
Захарова посмеялась над планами Киева по закабалению ДНР и ЛНР
11 авг
Украине за любовь к Высоцкому предрекли исчезновение
11 авг
Киев заявил протест в связи с поездкой Путина в Крым
11 авг
Украинским снайперам разрешили стрелять в мирных жителей Донбасса
11 авг
Украинские силовики обыскали танкер в Херсоне из-за посещения Севастополя
10 авг
Зеленский получил «жесткий урок» от Путина и Меркель — украинские СМИ

Читайте также

+19° Днём +22°
Ночью +12°
65.43
0.18 73.12
0.10
Гороскоп на 12 августа: насладитесь бездельем, Близнецы!

Последние новости

23:32
Крымские власти обратятся в Москву с просьбой начать переговоры с Киевом о поставках воды
23:17
Лиам Хемсворт впервые прокомментировал расставание с Майли Сайрус
23:01
Видео: Радикалы напали на храм УПЦ в Хмельницкой области и избили священника
22:43
Где тот Гарри? В Лондоне заявили о дурном влиянии Меган Маркл на принца Гарри
22:20
New York Times опубликовало свою версию взрыва на полигоне под Северодвинском
22:14
Житель Гонконга снял на видео Лох-Несское чудовище

Сейчас читают

«Надо быть садистом или невротиком» — религиовед о грубом крещении малыша
«Секса нет?»: Плетнева в белье в клипе на песню «Интуиция» рушит стереотипы СССР
Призрак Павла I покинул Михайловский замок?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги