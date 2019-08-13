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Глупость или непонимание: общественность обсуждает дерзкий поступок Бузовой

, 20:55 Эфирная новость 3 482

Мнение подписчиков разделилось — одни нашли это милой забавой, мол Ольге, это свойственно, она облизывала уже, например, микрофон и флейту. Но большинство — осудили.

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Фото, видео : Instagram @buzova86, 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова 553

Волну негодования в соцсетях и со стороны общественных организаций вызвало короткое, всего на 15 секунд, видео от поп-звезды Ольги Бузовой, в котором она облизывает тарелку после обеда и объясняет это тем, что она цитата «блокадница»

Мнение подписчиков разделилось — одни нашли это милой забавой, мол Ольге, это свойственно, она облизывала уже, например, микрофон и флейту. Но большинство — осудили, и в первую очередь — реально пережившие страшную блокаду ветераны. Роман Ишмухаметов выслушал стороны.

Это видео может быть и не вызвало бы такого резонанса (подумаешь, у певицы хороший аппетит), если бы не одно слово и интонация, с котором оно было произнесено.

Родившаяся в Ленинграде, получившая образование в Петербурге Ольга Бузова, наверняка, знает, что слово «блокада» для ее земляков — это нечто большее, чем обязательный к прочтению параграф из учебника.

Едва ли хамон с шашлыком, которые сегодня с таким аппетитом уплетает звезда, запивая шампанским, могут дать ей почувствовать, что такое 125 блокадных граммов с горьким привкусом целлюлозы — говорят с горечью в ответ на действия звезды ветераны. Или что представляет собой вязкая черная масса — обуглившиеся сахар и мука — которую ленинградцы буквально выковыривали из земли рядом с уничтоженными бомбежками Бадаевскими складами.

Шестнадцати миллионная армия фанатов поп-дивы разделилась. Кто-то похвалил купальник, а кто-то все же напомнил звезде о неуместности таких высказываний. Сегодня, когда мы не знаем, что такое голод, что такое «горсть муки в блокадном Ленинграде» — облизывать тарелки где-то на вилле за рубежом, как минимум, не красиво. Впрочем, думают так не все. Мама поп-дивы встала на защиту дочери.

«А что в этом такого у меня… Ее бабушка — блокадница, она рассказывала ей всю жизнь. Мы точно так же с папой, мы любили облизывать тарелки и… Папа все время шутил, что пережитое, оно передается в генах. Что в этом такого??? Каждый видит в мере своей испорченности!» — заявила женщина.

Петербуржцев с малых лет учат не оставлять еду на тарелке. Это следствие въевшейся в генетический код памяти о страшном голоде. Но одно дело, когда это происходит дома на кухне, другое — на глазах многомиллионной аудитории.

Теперь певица оправдывается, дескать не хотела никого обидеть. Но едва ли те, кто услышал слово «блокадница» в таком исполнении, начнет перечитывать прозу Гранина, или вспомнит о Тане Савичевой. Человеку публичному не мешало бы помнить о том, «как слово наше отзовется».

И ладно, если Ольга облизывала бы только тарелки после еды, как учили ее бабушка и дедушка, пережившие блокаду. Кажется, внучка давно забыла все их рассказы.

Ранее 5-tv.ru публиковал реакцию на действия Ольги Бузовой поэта-песенника пережившего Блокаду Ильи Резника.

Тема:
Ольга Бузова 553
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