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Видео: Пассажир экстренно севшего в поле А-321 рассказал о произошедшем

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На борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в момент ЧП находились 234 человека.

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Фото, видео : Instagram @sens_jeans_jewellery, YouTube @Azizjon Gadoev

Пассажир самолета А-321 «Уральских авиалиний», который экстренно сел в поле в Московской области утром в четверг, 15 августа, рассказал о произошедшем.

По словам юноши, пилоты несколько раз пытались завести двигатель, в который попали птицы, но сделать этого не удалось. Тогда члены экипажа решили экстренно посадить самолет.

«Двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать», — написал пасаажир на своей страничке в Twitter.

Командиру корабля Дамиру Юсупову удалось посадить самолет на брюхо в чистом поле в пяти километрах от подмосковного аэропорта «Жуковский» через 15 минут вылета в Симферополь.

По предварительным данным, в двигатель самолета попала птица, от чего он задымился. На борту находилось 234 человека. Сообщается, что два человека при жесткой посадке получили легкие ушибы. Им была оказана помощь на месте. Пожарные уже потушили самолет, который загорелся после жесткого приземления.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео с места аварийной посадки самолета А-321 в поле в Подмосковье.

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