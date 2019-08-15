«Садился без шасси»: Губернатор Свердловской области об экстренной посадке А-321

Губернатор Свердловской области прокомментировал аварийную посадку самолета А-321 в поле в Московской области, спустя 15 минут после взлета. ЧП произошло на борту лайнера авиакомпании «Уральские авиалинии», который вылетел из Москвы в Симферополь утром в четверг, 15 августа. По предварительной информации, в оба двигателя попали птицы, один из них в результате заглох. Пилоты посадили самолет в поле, он выкатился со взлетно-посадочной полосы на один километр.

«ВСЕ ЖИВЫ. Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси. Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», — написал на своей страничке в Instagram глава Свердловской области.

По последним данным, в результате аварийной посадки пострадали десять человек, среди них трое детей. Все они были доставлены в Раменскую районную больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как пилот рассказал о подвиге командира при посадке самолета А-321.