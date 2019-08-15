  1. Пятый канал
  4. «Садился без шасси»: Губернатор Свердловской области об экстренной посадке А-321

«Садился без шасси»: Губернатор Свердловской области об экстренной посадке А-321

, 8:11 Видео 1 102

Пилотам удалось посадить лайнер, на борту которого находились 220 пассажиров и шесть членов экипажа, в поле. Пострадали десять человек, в том числе трое детей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Twitter @artemiyplk

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 10
Губернатор Свердловской области прокомментировал аварийную посадку самолета А-321 в поле в Московской области, спустя 15 минут после взлета. ЧП произошло на борту лайнера авиакомпании «Уральские авиалинии», который вылетел из Москвы в Симферополь утром в четверг, 15 августа. По предварительной информации, в оба двигателя попали птицы, один из них в результате заглох. Пилоты посадили самолет в поле, он выкатился со взлетно-посадочной полосы на один километр.

«ВСЕ ЖИВЫ. Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси. Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», — написал на своей страничке в Instagram глава Свердловской области.

По последним данным, в результате аварийной посадки пострадали десять человек, среди них трое детей. Все они были доставлены в Раменскую районную больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как пилот рассказал о подвиге командира при посадке самолета А-321.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 10
15 авг
«Счастливы, что живы»: Шокированные пассажиры А-321 благодарят пилотов
15 авг
По факту экстренной посадки А-321 в Подмосковье возбуждено уголовное дело
15 авг
Транспортная прокуратура Москвы начала проверку по факту аварийной посадки самолета А-321
15 авг
«Высота падала»: пилот рассказал о подвиге командира при посадке самолета А-321
15 авг
Видео: Пассажир экстренно севшего в поле А-321 рассказал о произошедшем
15 авг
Стала известна причина аварийной посадки самолета А-321 в Подмосковье
15 авг
Видео с места аварийной посадки самолета А-321 в поле в Подмосковье
15 авг
5-tv.ru публикует фото с места аварийной посадки самолета в поле в Подмосковье
15 авг
Самолет А-321 аварийно сел в поле сразу после взлета из-за возгорания двигателя

Читайте также

+15° Днём +19°
Ночью +12°
65.20
-0.40 72.90
-0.51
Гороскоп на 15 августа: не упустите птицу удачи, Козероги!

Последние новости

9:04
«Счастливы, что живы»: Шокированные пассажиры А-321 благодарят пилотов
8:58
«Как сестрички!»: Лиза Галкина подружилась с дочкой Александра Реввы
8:45
В Японии десять человек пострадали из-за тайфуна «Кроса»
8:34
По факту экстренной посадки А-321 в Подмосковье возбуждено уголовное дело
8:18
Аллу Пугачеву оштрафовали из-за забора вокруг дачи
8:11
«Садился без шасси»: Губернатор Свердловской области об экстренной посадке А-321

Сейчас читают

В Ростовской области нашли полностью сохранившийся фашистский бункер — видео
Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек
«Пожалуйста, накормите Марину»: Кай Метов выложил фото с исхудавшей Хлебниковой

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги