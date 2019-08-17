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Полиция начала разгонять протестующих в Гонконге — видео

, 17:25 Видео 5

По сообщениям местных СМИ, стражи порядка вооружены щитами и резиновыми дубинками.

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Фото, видео : REUTERS, Twitter @RamyInocencio, @PabloDiez_ABC, @harroster

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Протесты в Гонконге 11

Полиция Гонконга в субботу, 17 августа, начала предпринимать меры по разгону протестующих в материковой части города. По сообщениям местных СМИ, стражи порядка вооружены щитами и резиновыми дубинками, передает ТАСС.

Известно, что оппозиционеры, одетые во все черное, сошли с согласованных с властями маршрутов и направились к полицейскому участку. Митингующие взяли здание в осаду и начали слепить полицейских лазерными указками. Некоторые протестанты предприняли попытки перекрыть улицы.

Сообщается, что стражам порядка удалось оттеснить участников антиправительственных акций в прилегающие переулки.

17 августа в разных районах Гонконга проводятся очередные акции протеста оппозиционеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Гонконга выписал ордер на разгон демонстрантов в аэропорту.

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