Полиция Гонконга в субботу, 17 августа, начала предпринимать меры по разгону протестующих в материковой части города. По сообщениям местных СМИ, стражи порядка вооружены щитами и резиновыми дубинками, передает ТАСС.

Известно, что оппозиционеры, одетые во все черное, сошли с согласованных с властями маршрутов и направились к полицейскому участку. Митингующие взяли здание в осаду и начали слепить полицейских лазерными указками. Некоторые протестанты предприняли попытки перекрыть улицы.

Сообщается, что стражам порядка удалось оттеснить участников антиправительственных акций в прилегающие переулки.

17 августа в разных районах Гонконга проводятся очередные акции протеста оппозиционеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Гонконга выписал ордер на разгон демонстрантов в аэропорту.