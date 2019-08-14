Суд Гонконга выписал ордер на разгон демонстрантов в аэропорту

Международный аэропорт Гонконга в среду, 14 августа, возобновит работу. Силовики наконец взяли под контроль ситуацию в воздушной гавани. Во вторник вечером, когда полиция вытесняла митингующих, там шли настоящие бои. Демонстранты ожесточенно сопротивлялись. Захватили в заложники двух человек, посчитав их «китайскими агентами». Оказалось, что это пассажир и журналист пекинского издания. Обоих потом пришлось госпитализировать.

Аэропорт не работал два дня из-за тысяч протестующих, которые оккупировали здание. Акция стала продолжением беспорядков, которые не утихают в Гонконге второй месяц. Люди выступили против закона о передаче подозреваемых властям материкового Китая. Документ отклонили, но митинги на этом не закончились. Официальный Пекин заявил, что ситуация приобретает характер террористической деятельности. В приграничный город Шэнь-Чжэнь стянуты войска и бронетехника.

Между тем, суд Гонконга выдал ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из здания транспортного хаба в международном аэропорту Гонконга. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета South China Morning Post.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, как полиция Гонконга штурмует аэропорт, заблокированный протестующими.