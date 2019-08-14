  1. Пятый канал
  4. Суд Гонконга выписал ордер на разгон демонстрантов в аэропорту

Суд Гонконга выписал ордер на разгон демонстрантов в аэропорту

, 8:22 Эфирная новость 23

При этом на данный момент неизвестно, каким образом демонстрантов будут выводить из здания.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : REUTERS/Thomas Peter, Пятый канал

Тема:
Протесты в Гонконге 8

Международный аэропорт Гонконга в среду, 14 августа, возобновит работу. Силовики наконец взяли под контроль ситуацию в воздушной гавани. Во вторник вечером, когда полиция вытесняла митингующих, там шли настоящие бои. Демонстранты ожесточенно сопротивлялись. Захватили в заложники двух человек, посчитав их «китайскими агентами». Оказалось, что это пассажир и журналист пекинского издания. Обоих потом пришлось госпитализировать.

Аэропорт не работал два дня из-за тысяч протестующих, которые оккупировали здание. Акция стала продолжением беспорядков, которые не утихают в Гонконге второй месяц. Люди выступили против закона о передаче подозреваемых властям материкового Китая. Документ отклонили, но митинги на этом не закончились. Официальный Пекин заявил, что ситуация приобретает характер террористической деятельности. В приграничный город Шэнь-Чжэнь стянуты войска и бронетехника.

Между тем, суд Гонконга выдал ордер, позволяющий выдворить демонстрантов из здания транспортного хаба в международном аэропорту Гонконга. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета South China Morning Post.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, как полиция Гонконга штурмует аэропорт, заблокированный протестующими.

Тема:
Протесты в Гонконге 8
13 авг
Полиция Гонконга штурмует аэропорт, который заблокировали протестующие
7 авг
Видео: полиция использовала газ для разгона демонстрантов в Гонконге
22 июл
Слезоточивый газ и резиновые пули: как в Гонконге разгоняли протестующих
21 июл
Полиция начала зачистку блокированных протестующими кварталов в Гонконге — видео
1 июл
Видео: Полиция в Гонконге применила перцовый газ для разгона демонстрантов
17 июн
Более двух миллионов человек вышли на акцию протеста в Гонконге
10 июн
В Китае полиция разогнала протестующих против нового закона дубинками и газом

Читайте также

+17° Днём +22°
Ночью +13°
65.60
0.17 73.41
0.29
Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!

Последние новости

8:55
Екатеринбургские пенсионеры вынуждены жить в подъезде из-за черных риелторов
8:44
Видео: Золотой медалист олимпиады «Я — профессионал» рассказал, как пришел к победе
8:33
Ираклий Пирцхалава поведал о скандалах и драках на «Фабрике звезд»
8:22
Суд Гонконга выписал ордер на разгон демонстрантов в аэропорту
8:11
«Выпендривается!»: Пригожин о выходке Бузовой, назвавшей себя «блокадницей»
8:02
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Сейчас читают

«Пусть Олю забудут»: Лена Миро о выходке Бузовой, облизавшей тарелку
Дождались! В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
«Выпендривается!»: Пригожин о выходке Бузовой, назвавшей себя «блокадницей»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги