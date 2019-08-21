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  4. Кириенко назвал молодежь на фестивале «Таврида-АРТ» прекрасным будущим страны

Кириенко назвал молодежь на фестивале «Таврида-АРТ» прекрасным будущим страны

, 20:45 Видео 56

Масштабное мероприятие посетил также худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @tavrida_art

Тема:
Таврида — АРТ 2019 4

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил арт-квартал на фестивале «Таврида-АРТ», который стартовал в Крыму, и назвал его участников прекрасным будущим страны.

«Участники фестиваля — не гости, они хозяева фестиваля, авторы. Они создают фестиваль. Фестиваль — это не инфраструктура, четыре месяца назад здесь ничего не было, а сейчас есть инфраструктура огромного фестиваля. Но самое главное — не сцены и даже не арт-объекты, это атмосфера, душа. Это создают сами ребята. Они невероятно талантливые, мотивированные и глядя на них — мне это добавляет большое количество оптимизма. Они и есть будущее страны, и это прекрасное будущее», — сказал он.

Также арт-квартал посетил Народный артист РФ, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков. Он признался, что даже немного завидует участникам «Таврида-Арт», так как, по его словам, во времена его молодости подобных мероприятий не проводилось.

Самое яркое молодежное событие этого лета — фестиваль «Таврида-АРТ» — стартовал в среду, 21 августа, в Крыму. В его списке — сотни творческих проектов и почти 35 тысяч талантливых участников. В течение фестиваля организаторы намерены распределить беспрецедентную сумму грантов — 80 миллионов рублей. Показавшие себя молодые люди смогут провести свою выставку в Москве, стать телеведущими, выпустить релиз или альбом на лейбле «Студия СОЮЗ», выступить на фестивале «Нашествие». Всего в программе фестиваля — более 800 мероприятий. В том числе там выступят звезды эстрады: группа «Ленинград», Гарик Сукачёв, Леонид Агутин, Сергей Лазарев и другие.

Тема:
Таврида — АРТ 2019 4
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