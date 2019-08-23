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«Может стать кинематографической „Меккой“» — Михалков о Ялтинской киностудии

, 17:39 Видео 17

Российский кинорежиссер пообщался с участниками фестиваля «Таврида» и с журналистами.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Константин Чалабов

Тема:
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Советский и российский режиссер Никита Михалков посетил фестиваль «Таврида» в Крыму. На мероприятии кинодеятель дал интервью журналистам, в ходе которого ответил на вопросы о развитии Ялтинской киностудии.

По словам Михалкова, крымская студия может стать «настоящей кинематографической Меккой». Концепция ее развития уже разработана и в ближайшее время будет представлена на суд президента РФ.

«Это может стать настоящей кинематографической „Меккой“, потому что здесь много солнечных дней <.> Крым должен стать тем центром русского кино, каким он был до революции», — заявил режиссер.

Кинодеятель напомнил, что в советские времена на базе Ялтинской киностудии снимались многие знаменитые фильмы. По словам Михалкова, даже работа над кинокартиной «Двенадцать» могла бы происходить на полуострове, а не в Геленджике, если бы на тот момент он входил в состав России.

«Вообще, если бы Крым был наш раньше, я бы снимал „Двенадцать“ не в Геленджике, а в Крыму. Я считаю, что Ялтинская киностудия должна стать той базой мощнейшей, для того, чтобы не менее 70 картин в год снималось здесь», — подчеркнул режиссер.

Во время беседы с корреспондентами Михалков также высказался о творчестве сербского коллеги Эмира Кустурицы, который намерен снять киноленту о России. Кинодеятель не стал осуждать задумку зарубежного режиссера, а только отметил, что фильм о русской культуре точно не станет последним в его карьере.

«Я не знаю, сможет ли он снять кино о России. Но точно знаю, что он не сможет завершить свою карьеру. Это нереально. Кустурица врет, что он хочет завершить свою карьеру. У него много еще сил и задумок», — поделился мнением российский режиссер.

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