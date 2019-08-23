Навка прокомментировала слухи об отказе Чернышева от гастролей якобы из-за болезни Заворотнюк

Татьяна Навка прокомментировала слухи об отказе фигуриста Петра Чернышева от участия в шоу из-за тяжелой болезни его супруги — актрисы Анастасии Заворотнюк. Спортсменка подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности.

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Навка отметила, что Петр продолжит участвовать в ее ледовом шоу — сейчас труппа выступает в Турции, гастроли продолжатся до конца сентября. Фигурист, по словам Татьяны, продолжит выходить на лед в штатном режиме.

«С Петром Чернышевым все в порядке. Вы же про Турцию спрашиваете? Все состоится, не переживайте. Ждем всех на шоу!» — цитирует спортсменку сайт KP.RU.

В средствах массовой информации ранее появилась информация о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк тяжело больна — по слухам, у актрисы был обнаружен рак головного мозга. Однако, как уже писал 5-tv.ru, информацию опровергли представители артистки и ее концертный директор.