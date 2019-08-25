Заморозки? Москвичам обещают похолодание в конце августа

Похолодание в Москве обещают синоптики в последние августа, передает ФАН со ссылкой на «Метеоновости». Специалисты сообщают, что в начале недели установится солнечная погода, воздух прогреется до 21-23 градусов тепла. Но уже с 28 августа столбик термометра поползет вниз. Причиной тому — скандинавский циклон. В среду, 29 августа, температура воздуха будет держаться в пределах 15-17 градусов тепла, а в четверг, 30 августа, ожидается 16-18 градусов тепла.

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«Во второй половине недели на востоке Московской области рано утром возможны первые заморозки», — говорится в сообщении.

Однако синоптики прогнозируют в целом комфортную погоду, осадков не ожидается. Температура воздуха не выйдет за пределы климатической нормы.

В Петербурге теплая погода продержится всю следующую неделю, похолодание ожидается в начале сентября. В понедельник, 26 августа, температура воздуха в Северной столице составит около 26 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный ливень в Сочи затопил дороги. Из-за сильных проливных дождей уже затоплены несколько районов населенного пункта.