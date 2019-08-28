Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на поле с подсолнухами в Курской области

Самолет сельхозавиации Ан-2 совершил жесткую посадку в Курской области. ЧП случилось в Львовском районе 28 августа.

Как стало известно 5-tv.ru, Ан-2 выполнял работы по обработке подсолнуха, когда зацепил крону дерева и упал на поле.

На борту воздушного средства находился только пилот Виктор Т.

К счастью, никто не получил повреждений.

Известно, что Ан-2 был арендован для сельхозработ.

В настоящий момент его эвакуируют с поля к дороге, где разберут и после — увезут в Курск на эвакуаторах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о героях, спасших жизни более 200 пассажиров самолета А-321, севшего на кукурузное поле в Подмосковье.