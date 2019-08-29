Участок федеральной трассы «Амур» Чита — Хабаровск размыло дождем в районе села Партизанское Еврейской автономной области в четверг, 29 августа, сообщает Интерфакс.

Непогода, обрушившаяся на регион, спровоцировала размыв насыпи объездной дороги, которая была устроена на период ремонта моста. Силами рабочих ситуацию удалось стабилизировать. Также привлечена спецтехника. Движение легкового транспорта на данном участке восстановлено. На месте дежурит экипаж ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном паводке в Хабаровске, в результате которого оказались затопленными полторы тысячи дачных участков. Кроме того, стихия добралась и до города.