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Участок федеральной трассы Чита — Хабаровск размыло дождем

, 8:10 Видео 30

Обильные осадки в Еврейской автономной области спровоцировали размыв насыпи объездной дороги.

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Фото, видео : ВКонтакте @t_khabarovsk, YouTube / Galina Chernenco

Тема:
Погода 3979

Участок федеральной трассы «Амур» Чита — Хабаровск размыло дождем в районе села Партизанское Еврейской автономной области в четверг, 29 августа, сообщает Интерфакс.

Непогода, обрушившаяся на регион, спровоцировала размыв насыпи объездной дороги, которая была устроена на период ремонта моста. Силами рабочих ситуацию удалось стабилизировать. Также привлечена спецтехника. Движение легкового транспорта на данном участке восстановлено. На месте дежурит экипаж ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном паводке в Хабаровске, в результате которого оказались затопленными полторы тысячи дачных участков. Кроме того, стихия добралась и до города.

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