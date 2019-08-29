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Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков

, 19:11 Видео 21

Соответствующее решение поддержали 382 члена украинского парламента.

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Фото, видео : REUTERS/Gleb Garanich

Тема:
Украинский кризис 140

Спикером парламента Верховной рады Украины нового созыва стал глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Дмитрий Разумков, сообщает News.ru. Его кандидатуру в ходе заседания парламента Незалежной поддержали 382 члена при необходимом количестве в 226 голосов.

Отмечается, что голосование происходило по открытой процедуре. Новоизбранный председатель Верховной рады поблагодарил депутатов за поддержку и заявил, что этот парламент «будет работать на интересы государства и войдет в историю как тот, который смог объединить Украину».

Известно, что первым вице-спикером избран представитель украинского лидера в парламенте Руслан Стефанчук. Вице-спикером стала представитель партии «Батькивщина» Елена Кондратюк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины.

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