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  4. На Украине потребовали переименовать российскую модификацию Ан-124

На Украине потребовали переименовать российскую модификацию Ан-124

, 21:19 Видео 8

В авиаконцерне «Антонов» отметили, что модернизация изменит характеристики самолета и предприятие не будет нести ответственность за его безопасность.

Фото : Айнур Казымова / wikipedia.org

Тема:
Украинский кризис 143

Украинское государственное предприятие «Антонов» на своем сайте разместило заявление, в котором потребовало от российского конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать модификацию самолета Ан-124 «Руслан», сообщает RT.

Согласно опубликованному тексту, авиаконцерн не исключает техническую возможность глубокой модернизации воздушного судна. При этом отмечается, что летно-технические характеристики Ан-124 претерпят существенные изменения.

«Подбор и установка нового современного оборудования силами КБ „Ильюшин“ приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью. Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат», — говорится в заявлении.

Исходя из этого, на предприятии считают, что самолет должен получить другое обозначение без использования марки «Антонов» и, так как авиаконцерн не принимал участие в его разработке, то и нести ответственность за безопасность воздушного судна не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять «Русланов» российской авиакомпании арестованы на Украине.

Тема:
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