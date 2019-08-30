На Украине потребовали переименовать российскую модификацию Ан-124

Украинское государственное предприятие «Антонов» на своем сайте разместило заявление, в котором потребовало от российского конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать модификацию самолета Ан-124 «Руслан», сообщает RT.

Согласно опубликованному тексту, авиаконцерн не исключает техническую возможность глубокой модернизации воздушного судна. При этом отмечается, что летно-технические характеристики Ан-124 претерпят существенные изменения.

«Подбор и установка нового современного оборудования силами КБ „Ильюшин“ приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью. Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат», — говорится в заявлении.

Исходя из этого, на предприятии считают, что самолет должен получить другое обозначение без использования марки «Антонов» и, так как авиаконцерн не принимал участие в его разработке, то и нести ответственность за безопасность воздушного судна не будет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять «Русланов» российской авиакомпании арестованы на Украине.