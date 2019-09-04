Видео: Владимир Путин прибыл во Владивосток

Владимир Путин прибыл во Владивосток из Монголии, где днем 3 сентября лидеры двух государств заключили бессрочный договор о дружбе и сотрудничестве. У двухсторонних отношений давние традиции: еще со времен Советского Союза, хотя в последние десятилетия был небольшой спад. Нынешние переговоры все исправят — возобновится сотрудничество в промышленности, энергетике, транспорте и обороне.

«Мы подробно поговорили о перспективах оборонного и энерготехнического и антитеррористического сотрудничества между нашими странами. Считаем взаимодействие в этой области важнейшим фактором для обеспечения безопасности в Азии», — пояснил Владимир Путин.

Официальный визит в Монголию был приурочен к 80-летию общей победы советских и монгольских войск в битве с японцами на реке Халхин-Гол.

Теперь российского президента ждет большая программа во Владивостоке — там открывается Восточный экономический форум, на котором обсудят развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Приедут иностранные гости — кроме монгольского лидера, прибудут премьер-министры Индии, Японии, Малайзии, также делегации Индонезии, Северной Кореи и Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о V форуме СМИ России и Китая, который начал работу во Владивостоке накануне.