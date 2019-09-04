Восточный экономический форум начал работу во Владивостоке

50 стран участниц, тысячи гостей, проекты на миллиарды долларов.

Проекты на миллиарды долларов. Кажется, у губернаторов здесь негласное соревнование — кто привлечет больше инвестиций. В Бурятии расположено одно из крупнейших в мире месторождений металлической руды, через пару лет начнется добыча. Больше ста миллиардов рублей — только от частных компаний. Едва ли можно переоценить вклад в экономику региона.

Добыча меди на удоканском месторождении в Забайкалье улучшит всю инфраструктуру, власти, в том числе и на деньги инвесторов, планируют еще заново отстроить региональный аэропорт Чара, который сейчас почти не используется.

О том, что ждут российские регионы от больших переговоров на Восточном экономическом форуме, из Владивостока рассказывает Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и Моди посетили судоверфь «Звезда» в Большом Камне.